Pensioni | Francia | il governo va avanti con la riforma nonostante le proteste di piazza In 50mila dovranno restare al lavoro

Il governo francese ha adottato oggi in consiglio dei ministri a Parigi la riforma delleduramente contestata da sindacati e opposizioni. Al termine dellla riunione dei ministri a Parigi, il collega responsabile del Lavoro, Olivier Dussopt, ha escluso qualsiasi concessione ......all'inguine da un agente di polizia durante le manifestazioni contro la riforma dellea ...di una marcia a cui ha partecipato circa 1 milione di persone in diverse città di tutta la... Francia:governo va avanti su riforma pensioni Il governo francese ha adottato oggi in Consiglio dei ministri (Cdm) a Parigi la riforma delle pensioni duramente contestata da sindacati e opposizioni.PARIGI – Macron e il suo governo non cedono di fronte alle oceaniche manifestazioni di piazza contro il progetto di riforma delle pensioni, organizzate da sindacati e opposizioni, che hanno visto nell ...