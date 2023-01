Penalizzazione Juve | Abodi | “Ora bisogna spiegare decisione”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – “C’è un’esigenza che deve essere soddisfatta, perchéè importante quanto decidere. Aspetto le motivazioni e chi ha la responsabilità spieghi questae perché non ne sono state prese altre”. Questa la posizione del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, a commento della sentenza della Corte federale d’appello sulle plusvalenze con ladi 15 punti allantus. “Dopo c’è una responsabilità politica di cambiare le regole, nel rispetto dell’autonomia dello sport, perché fenomeni degenerativi vengano limitati. E limitata sia l’interpretazione di questi fatti. Noi vogliamo comunque che lo sport sia trasparente, efficiente, dignitoso e punti alla credibilità e alla reputazione. Quello che sta succedendo non contribuisce a questi obiettivi”, dice ...

Lo ringrazierei per quanto fatto nei primi anni di Juve, anche con l’aiuto di Marotta e gli direi che ha fatto male a circondarsi di certe persone” Aspettiamo le motivazioni per capire perché solo la ..."Dovesse incontrare Agnelli, gli tirerebbe le orecchie Le orecchie non so se le troverei in mezzo a tutta quella barba, quindi lascerei stare. Lo ringrazierei per quello che ha fatto nei primi anni d ...