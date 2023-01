Pd | Piepoli | “No a cambio nome | vince con la coppia Schlein-Bonaccini ad anni alterni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – “In termini di opinione pubblica ildel Partito democratico non andrebbe cambiato. Il Pd rappresenta una storia e per di più di persone che si sono succedute al potere e che non hanno fama di aver rubato a nessuno, galantuomini e gentildonne. Meglio lavorare sui contenuti, piuttosto che sul, che in termini di voti non produce differenza”. Così Nicola, opinionista e professore di Statistica all’Università degli Studi di Padova, che all’Adnkronos afferma: “Fino a quando non ci sarà un terzo Polo, il Pd non deve scegliere di posizionarsi ed identificarsi in una delle sue due anime, quella più riformista e quella più di sinistra. Ritengo improbabile l’esistenza di un centro; destra e sinistra sono stereotipi immaginari che continuano a funzionare anche in assenza del soggetto e che presuppongono un regime ...