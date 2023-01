Pd | Lepore | ' se il cambio del nome diventa pura cosmesi non serve'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma, 23 gen (Adnkronos) - "La questione deldeldel partito serviva per porre al Pd la necessità di una discussione vera sul lavoro. Che durante la costituente non c'è stata. Se ildeluna operazione di, non". Lo dice Matteoa 'Repubblica'. "Volevo provocare una discussione che desse al partito un profilo più netto. E che innescasse una autocritica rispetto a scelte del passato. Penso al Jobs Act, ad esempio. La domanda che volevo porre è : vogliamo tornare a rappresentare i più deboli, chi cerca riscatto ed emancipazione? O vogliamo rappresentare le élite?", spiega il sindaco di Bologna che per primo ha lanciato la proposta. "Se il cambiamento delfosse ...

