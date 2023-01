Pd | Calenda | ' con Bonaccini ho più consonanza | ma vuole D' Alema | Bersani e i 5 stelle'

Il Sole 24 ORE

Forza Italia non ho alcun rapporto politico, ce l'hoi ministri che sono al governo". Lo ha detto il segretario di Azione Carlointervistato a L'Aria che tira su La7. 23 gennaio 2023Berlusconi avvisa: 'Sosterremoconvinzione proposte del Guardasigilli, che vanno oltre il perimetro della maggioranza' Sullo stesso argomento: Nordio isolato confida: "Posso lasciare".: "... Renzi-Calenda, alleati ma non nei redditi: per l’ex premier 2,6 milioni, per il leader di Azione ... Roma, 23 gen. (askanews) - 'Sono posizioni sulla giustizia che noi sostenevamo prima di Nordio e perché dovremmo cambiarle adesso No, non ...Roma, 23 gen (Adnkronos) – “Con Bonaccini ho più consonanza rispetto alla Schlein, ma continua a dire che si allea con i 5 stelle, fa l’accorodo con De Luca e Emiliano, i più satrapi che ci sono, fa e ...