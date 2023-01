Pd | Articolo uno | ' bene decisioni Congresso | sì partecipazione e impegno ad aderire'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma, 23 gen (Adnkronos) - "La Direzione nazionale diUno, riunitasi il 22/01/2023, ha approvato la relazione del segretario Roberto Speranza, esprimendo una valutazione positiva sull'approvazione formale e sui contenuti del Manifesto per il Nuovo Pd, che segna un fatto politico molto significativo e pone le basi per la costruzione di una seria alternativa alla destra nel nostro Paese". Lo spiega una nota diuno. "La piena apertura a soggetti collettivi e a personalità esterne, garantita dal Regolamento approvato per lo svolgimento delcostituente, e la decisione di tenere aperta la fase costituente anche nel periodo successivo all'elezione della/del segretaria/o e dell'Assemblea nazionale del Nuovo PD rappresentano scelte importanti che vanno nella direzione giusta", si legge ancora. "Gli iscritti e le ...

Il Fatto Quotidiano

... vogliamo fare i maghi' di quattro settimane fa, l'di tre settimane fa 'FTSEMib: un anno ...suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardanteo più ...... che lavorano insieme a me sulla musica di "i/o" Piuttosto che scegliere di pubblicare solodei ... Peter Gabriel TAGS Brian Eno , Concerti , Peter Gabriel La fotografia dell'è pubblicata ... Pd, Schlein: “Con manifesto inizia storia nuova, ora serve identità chiara” Interpello n 122 del 20 gennaio 2023: chiarimenti sulla tassazione degli introiti derivanti da vendita di immobile nei paesi bassi e in loco gia sottoposti a tassazione ...Tredici persone sono state arrestate tra Taurianova e Cittanova dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria nell'oeprazione "New Age" per associazione finalizzata alla produzione e al t ...