Pavia | travolge e uccide un ciclista poi va a lavoro | identificata dalla polizia

(Di lunedì 23 gennaio 2023)unin auto, scappa e va a lavorare. È stata fermata auna donna accusata di aver investito, senza essersi fermata a prestare soccorso, un 30enne poi morto a causa delle ferite riportate. L’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato colpito dall’auto intorno alle 7.30 di stamattina in viale Lungoticino Resistenza. Un tratto trafficato a quell’ora, a poca distanza dal comando dellalocale. Le condizioni della vittima sono apparse subito grave ai soccorritori, che l’hanno portato in pronto soccorso dove poco dopo è morto. La donna, che dopo l’incidente si era recata a, è statagrazie anche alle telecamere presenti nella zona dell’incidente ed è ...

