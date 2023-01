Pattinaggio artistico | Matteo Rizzo | “Europei fondamentali Ho svoltato | lo vedrete verso Milano-Cortina 2026”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nuovo appuntamento con Figure2U, il format dedicato al mondo dela cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport. Ospite della nostra Francesca Cazzaniga, il neo campione italiano. “Ho ripreso gli allenamenti – racconta– ma a dicembre, a Brunico, ho vissuto un weekend particolare. Non è stato facile, ma sono riuscito ad ottenere il massimo. Mi è servito molto quel fine settimana, per tornare a casa e prepararmi al prossimo appuntamento dei Campionati”. “Se mi dovessi dare un voto? Non mi darei più di 7: ci sono state gare fatte bene e altre fatte male – continua – dalle quali ho appreso moltissimo. Ci sono appuntamenti importanti che mi attendono, ma la prima parte di stagione è stata tutto sommato positiva. Non cambierei niente, sia nelle scelte fatte, come ...

