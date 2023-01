Pattinaggio artistico | Europei 2023 | i favoriti delle coppie Per l’Italia non è proibito sperare in una doppietta!

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Leitaliane, non sazie, vogliono scrivere la storia. Sale la tensione in vista dei Campionati, rassegna in scena in quel di Espoo (Finlandia) dal 25 al 29 febbraio, dove i nostri team cercheranno di compiere la straordinaria impresa centrando ben due posizioni sul podio. Un obiettivo concreto e decisamente realizzabile per Sara Conti-Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, atleti con un bagaglio talmente importante da far tremare tutti gli avversari. Per come si è svolta la stagione fino a questo momento i favori del pronostico ricadono tutti su Conti-Macii. Gli allievi di Barbara Luoni infatti dopo aver centrato sempre la top 3 nel circuito Grand Prix, Finali comprese, e dopo aver vinto anche i Campionati Italiani di Brunico si presenteranno sul ghiaccio finlandese da “primi ...

