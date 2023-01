“Parole di Frontiera” | tra febbraio e aprile un grande evento culturale nel ricordo di Alessandro Leogrande

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “di” è il nome dell’iniziativache, tra, celebrerà ildell’autore tarantinoLeoattraverso incontri, approfondimenti e un concorso di scrittura creativa. Il progetto, co-organizzato dal Comune di Taranto e dall’ente di formazione “Programma Sviluppo”, con il patrocinio de “I presìdi del libro”, è stato presentato in conferenza stampa dall’assessore alla Cultura dell’amministrazione Melucci Fabiano Marti, dal responsabile della comunicazione di “Programma Sviluppo” Marco Sebastio e da Giulia Galli per “I presìdi del libro”. “Lettura e scrittura sulla soglia dei due mari” è il sottotitolo ideale di questa iniziativa, che prevede la realizzazione di quattro “Pomeriggi d’autore”, ...

