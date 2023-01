Pareto e la grande intuizione dell’elitismo

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Aveva scritto Norberto Bobbio diversi anni fa: «Per chiunque ritenga proprio dovere comprendere prima di condannare, e sia convinto che i mezzi di cui disponiamo per spiegare i fenomeni politici sono ancora rudimentali, credo che la lettura e lo studio disia stimolante e salutare. Siamo immersi, o addirittura sommersi, in un oceano ideologico tempestoso. La distinzione fra questioni di verità, di successo, di utilità di una dottrina è un primo indispensabile sussidio per cominciare a trovare un orientamento». Volendo raccogliere questo invito ci sembra opportuno in occasione del centenario della morte di Vilfredo(1848 – 1923) riproporre con brevi riflessioni questo autore sopratutto alle giovani generazioni. Anche perché dell’invito, di Bobbio, ilpubblico non si era nemmeno accorto, così come le grandi case ...