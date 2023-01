Paragone | gli insetti e la chitina

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ci è stato segnalato un articolo sul blog di Gianluigiche ci ha perplesso un po’. Si tratta, in pratica, della riproposizione in chiave più “professionale” di una notizia di disinformazione che sia noi che altri colleghi fact-checker e divulgatori abbiamo trattato qualche mese fa. Titolo del blog di: “Possono essere tossici”.e farina di grillo, cosa ci nascondono e perché non sono fatti per gli esseri umani L’articolo porta la firma di Paolo Cagnoni, giornalista pubblicista iscritto all’Ordine. Vi riportiamo qualche riga: …glipossono essere tossici o provocare reazioni allergiche. Il bello è che lo scrive la stessa Commissione, che infatti ha raccomandato di svolgere ulteriori ricerche sull’allergenicità della farina di grillo. Eppure, subito dopo, nel documento appare una frase ...

