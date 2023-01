Paola De Micheli | ' Vorrei un partito solido e di prossimità'

(Di lunedì 23 gennaio 2023)democratico, come sarà? "une undella". Lo ha dettoDe, candidata alla segreteria del Pd che oggi si è presentata ad Arezzo . "Io sono ...

Il Fatto Quotidiano

Partito democratico, come sarà "Vorrei un partito solido e un partito della prossimità". Lo ha dettoDe, candidata alla segreteria del Pd che oggi si è presentata ad Arezzo . "Io sono favorevole al finanziamento pubblico ai partiti - ha detto la De- per poter garantire una ...Da 'I sopravvissuti' su 'Radio Capital' pierferdinando casini foto di bacco Pif e Michele Astori hanno lanciato una domanda ai 4 candidati alle Primarie del Partito Democratico, durante il programma I ... Paola De Micheli: “Il Pd è stato succube dei tecnici e poco chiaro sulla legalità” Partito democratico, come sarà «Vorrei un partito solido e un partito della prossimità». Lo ha detto Paola De Micheli, candidata alla segreteria del Pd che oggi si è presentata ad Arezzo. «Io sono fa ...Il ritorno di Articolo 1 nel Partito Democratico è ormai cosa fatta. La Direzione Nazionale approva la relazione di Speranza: "Una seria alternativa alla destra" (ANSA) ...