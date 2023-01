Tiscali Notizie

Lo ha detto il componente del board della Bce, Fabio, in un intervento sull'digitale alla commissione affari economici e monetari al Parlamento europeo. "Vorrei sottolineare ancora una ...... negli ultimi tre anni, i pagamenti in contanti nell'area dell'sono scesi dal 72% al 59%, con i pagamenti digitali che stanno diventando sempre piu' popolari". Lo ha detto Fabio, membro ... Panetta,su euro digitale in autunno prenderemo una decisione Quella del blockchain ad esempio "è una tecnologia efficiente per dei sis ..."In autunno la nostra fase di indagine si concluderà. Solo a quel punto il Consiglio direttivo della Bce deciderà se passare alla fase di realizzazione". (ANSA) ...