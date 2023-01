Pamela Anderson ricorda lo spiacevole incidente con Tim Allen | Mi mostrò il suo pene sul set

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L'ex star di Baywatchha rivelato loavvenuto sul set di Quell'uragano di papà, sit-com con Tim, dove l'attore si è posto dinnanzi a lei completamente nudo.è tornata nuovamente alla ribalta per via di numerose dichiarazioni shock contenute nel suo libro di memorie, Love,, in cui narra nel dettaglio l'evoluzione da semplice ragazza di Vancouver Island a icona sexy degli anni '90. Tra i vari aneddoti figura unoche, stando alle parole di, sarebbe avvenuto nel 1991 sul set di Quell'uragano di papà, celebre sit-com con Tim. "Eravamo sul set durante il primo giorno ...

Ad un anno dall'uscita della serie Pam & Tommy , e a pochi giorno dall'arrivo su Netflix del documentario dedicato alla sua vita,si è raccontata in un libro di memorie dal titolo Love,. Tra le pagine, anche una brutta accusa verso un celebre attore con cui ha lavorato da giovane. Parliamo di Tim Allen , ...La potenza espressiva e visiva di questo marchio è in parte data anche dalla figura femminile che vi sta a supporto:(no, non 'quella '), una delle sempre più numerose ... Pamela Anderson accusa Tim Allen di molestie sessuali L'ex star di Baywatch Pamela Anderson ha rivelato lo spiacevole incidente avvenuto sul set di Quell'uragano di papà, sit-com con Tim Allen, dove l'attore si è posto dinnanzi a lei completamente nudo.Pamela Anderson nel suo nuovo libro accusa un celebre attore di essersi spogliato di fronte a lei: secondo lui in quel modo "erano pari" ...