Pamela Anderson accusa Tim Allen di molestie sessuali sul set di Quell’uragano di papà

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 23 gennaio 2023)hato Timdisul set didinel 1991, quando l’attrice aveva soltanto 23 anni. La protagonista di Baywatch si è lasciata andare a questa rivelazione in Love,, memoir in uscita il prossimo 31 gennaio.diè una sitcom da 8 stagioni per un totale di 204 episodi. Come riportato da Variety,ha dichiarato: “Il primo giorno di riprese, sono uscita dal mio camerino e Tim era in corridoio in vestaglia. Si è aperto l’accappatoio e mi ha mostrato rapidamente la sua pelle, completamente nuda. Ha detto che era giusto così, perché mi aveva visto nuda. Ora siamo pari. Io risi ma ...