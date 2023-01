Pallanuoto | i migliori italiani della tredicesima giornata di A1 Di Somma trascina il Brescia

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Giro di boa per la regular season del campionato dial maschile. Nel week-end è andata la, ultima del girone di andata: successi per le prime dueclasse che proseguono a passo spedito. Andiamo a scoprire iazzurri di questo turno.A1Edoardo Di: in un incontro tabù per l’AN, contro il Trieste, questa volta, se pur a fatica, la banda di Sandro Bovo riesce ad imporsi, con protagonista proprio il giocatoreNazionale, autore di quattro reti. Davide Occhione: fa sempre piacere vedere un giovane esaltarsi in match molto duri. Sicuramente anche Sandro Campagna ...