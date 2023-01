Pallanuoto | Campagna ' Sbagliato aver paura a lanciare i giovani'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) "Questa storia che a 23 anni sei giovane èun'assurdità, serve coraggio in tutti gli sport". ROMA - "Questa storia che a 23 anni sei giovane è un'assurdità, serve coraggio in tutti gli sport. A 18 si ...

Così il Ct della, Alessandro, durante l'evento 'Allenare l'azzurro' al Salone d'Onore del Coni. "A volte chiudiamo le porte per proteggerci, ma questo è assolutamente sbagliato" ...Il commissario tecnico della Nazionale maschile di, Sandro, nel corso dell'evento 'Allenare l'Azzurro - Ct a confronto' , tenuto presso la Sala d'Onore del Coni a Roma, ha raccontato alcuni dettagli del suo sport: ' Nella ... Pallanuoto:Campagna, sbagliato aver paura a lanciare giovani - Sport "Se il sistema non è in grado di generare soluzioni in tempi certi sarà responsabilità della politica e di chi ha la delega del governo farlo".Quattro ct, tutti insieme. Al Salone d'Onore del Coni. Roberto Mancini, Fefe De Giorgi, Sandro Campagna e Gianmarco Pozzecco. Calcio, Pallavolo, Pallanuoto e Basket, nel cuore dello ...