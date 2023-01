Pallacanestro Trieste | quinta “doppia-doppia” stagionale e primato societario stagionale eguagliato in rimbalzi 14 per Spencer nel blitz di Venezia

Leggi su seriea24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Terza vittoria consecutiva per lache supera al Taliercio l’Umana Reyerper 72-81, conquistando il quarto successo nelle ultime cinque partite. Decima partita oltre quota 20 punti in stagione per il miglior realizzatore del campionato, Frank Bartley, che mette a referto 21 punti in 31 minuti, dopo che nella gara di andata aveva chiuso con il suo minimo in stagione di 6 punti (unica sua prova in Italia in cui non è andato incifra). Bartley si conferma così in testa alla classifica dei marcatori, davanti a John Petrucelli di Brescia (19.3) e Colbey Ross di Varese (17.7). 7 i falli subiti da Bartley nella gara di, confermandosi al secondo nella classifica di specialità dietro al leader Colbey ...