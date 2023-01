Palermo | traghetto Gnv brucia dal 14 gennaio | arrivati mezzi speciali da Genova

(Di lunedì 23 gennaio 2023)Superba in fiamme al porto tragedia della disperazione Foggia, braciere acceso in baracca: morti due migranti IMPATTO VIOLENTISSIMO Chiari (Brescia), tenta di attraversare i binari: ...

Corriere

Superba in fiamme al porto tragedia della disperazione Foggia, braciere acceso in baracca: morti due migranti IMPATTO VIOLENTISSIMO Chiari (Brescia), tenta di attraversare i binari: ...Sono arrivati mezzi speciali e uomini da Genova per riuscire a spegnere il rogo nel garage deldella Superba della Gnv che da sabato 14 gennaio brucia al porto di. Sarebbe dovuta salpare per Napoli. Ieri sono proseguite le operazioni di monitoraggio delle temperature del ponte ... Porto di Palermo, brucia ancora il traghetto Gnv Si tenta di soffocare le fiamme sigillando la zona dei garage. Temperature oltre i mille gradi centigradi Le fiamme divampate nel garage della nave sono alimentate dai mezzi che erano parcheggiati. Le ...L’incendio era divampato sabato 14 gennaio. Ancora non si riesce a raggiungere il garage che custodisce i mezzi pesanti ...