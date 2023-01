Pagelle Inter-Empoli 0-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ledi0-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la diciannovesima giornata di. Si mette malissimo per i nerazzurri nel primo tempo, quando Skriniar si fa incredibilmente espellere per doppio giallo, poi nella ripresa arriva il gol di Baldanzi su uno dei tanti contropiedi dei toscani. Nerazzurri all’assalto disperato nel finale, Di seguito ecco iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Onana 5; Skriniar 4, De Vrij 5.5, Bastoni 5.5; Darmian 6 (26’st Dzeko 5.5), Barella 6 (26’st Asllani 6), Calhanoglu 6, Mkhitaryan 5 (32’st Lukaku sv), Dimarco 5 (26’st Gosens 5.5); Correa 5.5 (1’st Bellanova 5.5), Martinez 5. In panchina: Cordaz, Brazao, Acerbi, ...

Passione Inter

La Roma vince 2 - 0 contro lo Spezia e sale al terzo posto in classifica insieme all'. I giallorossi espiugnano il Picco grazie alle reti di El Shaarawy e Abraham . Il Faraone apre le marcature sull'assist di un favoloso Dybala . Nella ripresa chiude la partica il centravanti ...... Accademia Bustese - Castellanzese Cronaca edi: Franco Scarioni - Calvairate UNDER 16 REGIONALE L'Aldini rallenta l'Accademia: Lombardia Uno a - 4 Girardi regala 3 punti al Cimiano : ... LIVE Inter-Empoli 0-1: le pagelle in DIRETTA Inter-Empoli le pagelle e il tabellino della partita: vediamo com'è andato il posticipo del lunedì della 19a giornata della Serie A ...Pagelle Inter-Empoli 0-1, Baldanzi entra e regala i tre punti a Zanetti: male Skriniar, espulso, non bastano Dzeko e Lukaku subentrati ...