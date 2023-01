Pagare l’affitto col RdC | arrivano novità positive e negative | cambia tutto

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La possibilità dicon il reddito di cittadinanza potrebbe venire rivista. In seno alle numerosissime modifiche che il reddito di cittadinanza ha subito dall’insediamento del Governo Meloni. Ora c’è anche qualche dubbio su alcuni dei suoi utilizzi principali. Ecco tutte lein programma per il 2023.con il reddito di cittadinanzailovetrading.itIl reddito di cittadinanza ha subito un durissimo colpo in seguito all’insediamento del Governo Meloni. Con il chiaro intento di arrivare pian piano a una totale cancellazione del sussidio portabandiera del Movimento 5 Stelle, Giorgia Meloni e il suo governo hanno cominciato a togliere fondi al reddito di cittadinanza, riducendone drasticamente la platea di coloro che possono accedervi, ma sopratche ...