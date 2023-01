Pagani | la lettera del Sindaco in seguito agli scontri tra ultras

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ildel Comune disi esprime sull’increscioso episodio di violenza che ha visto protagonisti glidella Paganese e della Casertana. La: “Prima di esprimermi sui gravissimi atti di violenza verificatisi nella giornata di ieri nel pre-partitaPaganese-Casertana, ho voluto incontrare questa mattina il Prefetto e il Questore di Salerno, autoritàprovinciali di pubblica sicurezza, unici preposti alla garanzia dell’ordine pubblico in materia dicompetizioni calcistiche. Mentre sugli spalti si viveva un bellissimo momento di sano sport e condivisione, per strada si registravano episodi incresciosi e di una violenza inaudita, che condanno senza se e senza ma. Le indagini della Procura sono in corso e ci auguriamo abbiano risultati più celeri possibile, con ilcoordinamento di tutti gli Enti preposti ...

