Paganese-Casertana | scontri post derby | Tribunale al lavoro per identificare i colpevoli

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Dopo gliurbani avvenuti nel pomeriggio di ieri a Pagani, in occasione deldi Serie D tra, ildi Nocera con il procuratore Antonio Centore, hanno incontrato il questore di Salerno ed i due sostituti procuratori per coordinare le indagini. Gli investigatori stanno esaminando con attenzione le immagini delle telecamere di videosorveglianza insieme ai filmati amatoriali pubblicati in rete, elementi che potrebbero consentire dile persone che hanno seminato il panico tra le strade della città , dando in fiamme il pullman dei tifosi ospiti. Un rogo che ha provocato anche seri danni a residenti e titolari di attività commerciali, distruggendo parte di una palazzina di via Leopardi, zona al confine tra Pagani e Sant’Egidio del Monte ...

Gli scontri sono avvenuti a poche centinaia di metri dallo stadio 'Torre', prima di, gara valida per la 20esima giornata di Serie D: nei tafferugli, l'autobus a bordo del quale ...Non possono trovare alcuna giustificazione i violenti scontri tra tifosi nel pomeriggio di ieri a Pagani prima del fischio d'inizio di, derby campano del girone G del campionato di serie D. Non lontano dallo stadio 'Marcello Torre' sono venuti a contatto gruppi di ultras di casa e ospiti. Un pullman da 50 posti ... Pagani (Salerno), violenti scontri tra ultras in serie D. In fiamme il bus della Casertana prima del derby con la ... Il ministro dello Sport: “Attendiamo le motivazioni pe capire se siamo di fronte a pratiche di una sola società o a un sistema più generale. Ma per questo bisogna aspettare. L’importante che non diven ...È di cinque feriti il bilancio degli scontri fra i tifosi della Casertana e quelli della Paganese, avvenuti ieri pomeriggio prima del match all’esterno ...