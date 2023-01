Paganese-Casertana | scontri fra ultras | in fiamme un bus di tifosi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Un derby di calcio che si trasforma in follia collettiva. Domenica 22 gennaio si giocava il match tra, valido per il campionato di serie D, girone G. La gara è stata però preceduta da violentitra opposte fazioni di: da un lato i supporter di casa della Pagani, provincia di L'articolo proviene da Inews24.it.

"Adotteremo delle misure anche più dure". È la promessa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in riferimento agli incidenti a Pagani tra i tifosi della Paganese e della Casertana. Il ministro ...Violenti scontri tra i tifosi della Paganese e della Casertana dove all'incrocio tra via San Domenico e via Leopardi un autobus è stato dato alle fiamme, danneggiate anche automobili a colpi di baston ...