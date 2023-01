Ounahi al Napoli? Decise le cifre e la modalità | le ultime

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Azzedineè il prescelto dalper il calciomercato. Il centrocampista marrocchino è al centro dei pensieri di Cristiano Giuntoli che intende migliorare il reparto nevralgico delin vista del futuro. Al Mondiale si è messo in mostra con prestazioni eccezionali che hanno attirato i radar di mezza Europa su di lui. Classe 2000,ha aumentato a dismisura il suo valore e l’Angers non intende perderlo a “basso” costo.(Getty Images)Calciomercato, colpo: Giuntoli non aumenta l’offerta Ilvuole Azzedineper la prossima stagione. È probabile l’addio di almeno 2 centrocampisti per l’anno prossimo – Demme quasi certamente e uno tra Ndombele e Zielinski – ...

È il Leeds la squadra in pressing per Azzedine, il marocchino che piace alsul mercato. Il calciatore dell' Angers è l'obiettivo numero uno degli inglesi in questo mercato invernale e - secondo quanto riportato dalla Cbs - da ... Napoli-Ounahi: la risposta del marocchino. L'Angers chiede più di 20 milioni Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa per il centrocampista dell'Angers resta ancora in piedi.La conferma arriva direttamente dall'agente del calciatore: ormai sembra proprio tutto fatto. Ecco come stanno le ...