Osservatorio Autopromotec - Nel 2050 due auto su tre saranno ancora endotermiche

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L'Europa mantiene (per ora) la barra dritta sul 2035 e lo stop alla vendita dia combustione interna. Tuttavia, il bando non si tradurrà in una scomparsa delledalle strade europee o dalle arterie di altre aree geografiche: anzi, secondo un'elaborazione dell'sulla base di studi condotti da Bloomberg New Energy Finance, Goldman Sachs e dal gruppo Wood Mackenzie, i veicoli tradizionali continueranno comunque a essere i più diffusi a livello globale e lofino alla metà del secolo. In particolare, entro ilil parco circolante mondiale divetture sarà composto per due terzi (il 67%) daa benzina, diesel e ibride, per il 28% da full electric e ibride plug-in e per il 5% da ...