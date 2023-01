Ospedale San Pio | la buona sanità raccontata sui social VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Ladell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento corre sui binari dei. Fabrizio e Dora, papà e mamma di un bimbo di pochi mesi hanno ringraziato personale medico e paramedico della UOC Neonatologia con TIN diretta dal Dott. Francesco Cocca per le cure ricevute dal loro bambino arrivato incon una bronchiolite acuta. In undiffuso sui notiTik Tok e Instagram, i due giovani sottolineano l’assoluta preparazione specialistica, il senso di doverosa missione professionale, l’umanità, la disponibilità, la dedizione e lo spirito di abnegazione di medici e infermieri in un momento particolarmente complesso per il piccolo Christian che è stato dimesso e sta bene. Un’azione di elogi che porta alla luce la ...