Osimhen e Kvaratskhelia coppia d’oro | nel mirino il record di un duo storico del Napoli

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Khvichae Victorsono sicuramente i protagonisti chiave di questo. La squadra di Spalletti ha diversi uomini chiave (Meret, Di Lorenzo, Lobotka e non solo), ma laoffensiva è quella che si prende le prime pagine dei quotidiani sportivi. 14 gol e 4 assist per il bomber nigeriano e 9 gol e 12 assist per la stella georgiana. Numeri impressionanti per i due talenti partenopei, soprattutto se si considera che questo è il primo campionato che giocano insieme.(Getty Images), lapronta a fare la storia delLaOsi&Kvara sta registrando numeri altissimi, nonostante alcune partite saltate per ...

ilmattino.it

Raspadori - Calciomercato.itSingoli come, semplicemente straripante con i suoi tredici gol in quindici partite di campionato. O come, implacabile quando decide di mettersi in ...Lo hanno dimostrato le assenze di, Rrahmani. Il Napoli procede comunque spedito verso la meta. Osimhen e Kvaratskhelia grandi numeri: possono eguagliare Careca e Maradona Con il successo a Salerno il tecnico del Napoli è diventato l'allenatore della Serie A in attività con più vittorie (276) ...Il Napoli continua a volare in campionato, ma c'è Raspadori che non sta trovando spazio: per Spalletti può fare meglio ...