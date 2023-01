Osimhen al Napoli | nell’inchiesta della Procura non ci sono intercettazioni CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ladiha chiesto una proroga per chiudere le indagini sul trasferimento di Victordal Lille al club di De Laurentiis. I pm hanno chiesto altri sei mesi, come scrive La Repubblica. Il Corriere dello Sport, che pure oggi tratta l’argomento, aggiunge che quindi i tempi si allungano, e non poco, anche per un possibile riesamequestione da parteFigc, che sembra intenzionata a chiedere le carte dell’indagine per valutare, come ha fatto per la Juventus, se riaprire o meno il processo sportivo. Un elemento di differenziazione tra i due filoni è comunque costituito, oltre che dalla differente mole di operazioni (nel caso delsi tratta solo dell’acquisto di, non di altre) anche dall’assenza di ...