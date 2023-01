Oscar 2023 | le nomination | dove e quando vederle

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tutte le informazioni per seguire in diretta streaming l'annuncio delleagli, previsto per domani alle 14:30 ora italiana, insieme ai conduttori Allison Williams e Riz Ahmed. Dopo l'edizione movimentata dello scorso anno, domani saranno annunciate leagli. L'annuncio si terrà alle 14:30 ora italiana e permetterà di scoprire quali film, attori e addetti ai lavori resteranno in corsa per l'ambita statuetta. Scopriamo insiemevedere l'annuncio. Le due figure che presenteranno leai 95° Academy Awards sono la star di Get Out Allison Williams, che ha recentemente recitato nell'horror di successo M3GAN, e l'interprete di Sound of Metal Riz Ahmed. Come seguire l'annuncio ...