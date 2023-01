Oroscopo Paolo Fox Martedì 24 Gennaio 2023 | Pesci forte

Leggi su zon

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’diFox per oggi,24Ariete Nel corso della giornata dovrete fare particolarmente attenzione alle spese, potrebbe verificarsi qualche uscita di troppo. Saranno gli stessi imprevisti, però, ad accelerare la vostra ascesa in ambito lavorativo. E’ in arrivo una bella soddisfazione, soprattutto se ultimamente siete stati attaccati senza motivo! Possibili chiarimenti anche riguardo l’amore. Toro Nel corso delle prossime ore avrete modo di risolvere qualche contrasto in famiglia; la Luna metterà il suo zampino anche sulle conoscenze, stimolando rapporti con persone che vivono in altre città e garantendovi qualche opportunità in più. Anche in amore si intravede qualcosa all’orizzonte. In generale, belle novità in arrivo da fine mese! Gemelli Vi attende una giornata un po’ ...