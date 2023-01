Oroscopo Branko Lunedì 23 Gennaio 2023 | Cancro energico

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’diper oggi,23Ariete Andate avanti e mettetevi comodi. Il messaggio celeste consiste nel godersi le cose belle della vita. Toro Se avete intenzione di andare in città, vestitevi a festa. Anche se i vostri piani sono semplicemente di rimanere sul divano, fate uno sforzo per aggiungere un po’ di lusso. Gemelli Buon cibo, buon drink e persino qualche abito “di lusso” o anche il vostro pigiama più comodo potrebbero essere il modo perfetto per dare pepe alla vostra giornata.Non sorprendetevi se ricevete un’esplosione di energia inaspettata nell’immediato futuro. Il cielo sta infondendovi una gloriosa eccitazione. Leone Approfittate di questo cielo per fare come vi pare, piuttosto che aspettare di vedere cosa stanno facendo gli ...

