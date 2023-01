Omicidio a Melito | estorsioni e affari nell’edilizia | chi era Vincenzo “‘O Pittore”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Unin pieno giorno all’interno di una nota trattoria diNappi, conosciuto come “‘O”, è stato freddato a colpi d’arma da fuoco mentre era a tavola nel ristorante Gaetano e Teresa alla presenza di altri clienti. Al momento la ricostruzione è in corso. Non è ancora chiaro per quale motivo l’uomo si trovasse nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilmattino.it

Un uomo di 57 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in un a , in provincia di . La vittima era già nota alle forze dell'ordine. Sul posto, al ristorante 'Gaetano e Teresa' in via Lavinaio, sono ...Poco prima delle 14 i carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti in un ristorante in via Lavinaio , nel comune di. Un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso da colpi d'arma da fuoco nel ristorante Gaetano e Teresa . Si tratta di Vincenzo Nappi , affiliato al clan Amato - Pagano , ... Omicidio a Melito, uomo ucciso tra la folla al ristorante: è affiliato agli scissionisti di Secondigliano Omicidio a Melito nel Napoletano dove un uomo di 57 anni, Gaetano Nappi, è stato ucciso mentre si trovava in un ristorante ...Un uomo di 57 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in un ristorante a Melito, in provincia di Napoli. La vittima era già nota alle forze dell'ordine. Sul posto, ...