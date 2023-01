Olanda | Koeman è il nuovo ct | “Torneremo a utilizzare il 4-3-3”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ronaldritorna sulla panchina della nazionale olandese. Si tratta del suo secondo mandato, dopo quello di due anni dal 2018 al 2020. Ilallenatore ha annunciato che abbandonerà il 5-3-2 di Louis van Gaal: “In linea di principioal sistema col quale abbiamo giocato prima (4-3-3). A volte cambio ma di base resteremo con quattro difensori“. A differenza della prima parentesi non ci sono clausole, con cui aveva potuto dimettersi per andare ad allenare il Barcellona: “Non c’è nessuna clausola. Sono felice e orgoglioso di avere nuovamente questa opportunità. È come tornare a casa, sarà più facile affrontare questo lavoro perché so dove sono e cosa voglio”. SportFace.