(Di lunedì 23 gennaio 2023)hanno pareggiato 1 - 1 in un posticipo della 19/a giornata di serie A, ultima di andata. Dopo primo tempo senza reti, con gli emiliani più attivi alla ricerca del vantaggio, nella ...

Tiscali

...perche attacca la profondità: Skorupski è pronto. Sassata, al 25', di Posch dai 30 metri, destro potente ma centrale, mentre Chiriches salva su Orsolini prima e su Ferguson poi. Barrow...Valeri 6: la sua è una prestazione sufficiente,brilla ma allo stesso tempodelude. (dal 26' st Buonaiuto 6: un supporto più concreto per la squadra).7: molto fumoso nel primo tempo, ... Okereke non basta: Bologna-Cremonese è solo pari Pochissime emozioni nella prima frazione di gioco e ritmo diverso nella ripresa tra Bologna e Cremonese. Al Dall'Ara succede tutto tra il 50' e il 55': prima Okereke realizza un penalty concesso dal V ...SERIE A - Bologna e Cremonese (con Ballerdini all'esordio in panchina) dividono la posta con un 1-1 che, di certo, delude maggiormente i padroni di casa ...