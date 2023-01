Nuovo collegamento Roma - Milano in 2 ore e 45 min Frecciarossa di Trenitalia

MilanoToday.it

Roma e Milano saranno collegate in 2 ore e 45 minuti con il Frecciarossa di Trenitalia . Parte lunedì 23 gennaio ilad alta velocità tra le stazioni di Roma Tiburtina e Milano Rogoredo. Il(Roma Tiburtina alle ore 5.30 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.15; Milano Rogoredo ...Il tratto ditra le due località è stato immediatamente chiuso, nell'attesa di un ... Diversamente ci stati (di) notevoli problemi anche per i treni. In giornata è previsto anche il ... Il nuovo treno 'da record' tra Milano e Roma: è il più rapido di tutti (FERPRESS) – Roma, 23 GEN – Roma e Milano saranno collegate in 2 ore e 45 minuti con il Frecciarossa di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS. Parte lunedì 23 gennaio il nuovo ...