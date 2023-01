Nuove attrezzature sportive per le palestre scolastiche | il Comune | “Incentiviamo lo sport”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Palle da calcetto, basket, calcio, testimoni di staffette, tappetini e materassini, palle pugno, racchette da tennis, triangoli e rettangoli e tantissimi altri giochi. Sono tante leacquistate daldi Monreale che stanno per arrivare nelle scuole di Monreale. Verranno messe a disposizione delle, al fine di incentivare le attività. L’iniziativa promossa dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore alloLetizia Sardisco è stata condivisa dall’assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Giannetto. L’assessore Sardisco ha stanziato una somma del bilancio comunale uguale per tutte le scuole e ha fatto scegliere ad ogni istituto l’elenco dei materiali di cui avevano ...

Monreale, dal Comune nuove attrezzature per le palestre scolastiche