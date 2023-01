NUNZIA DE GIROLAMO E IL FUTURO SU RAI1 TRA L’ATTUALITÀ E IL SOGNO DI UN GAME SHOW

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 23 gennaio 2023)Desi racconta dopo l’ottima partenza di “Ciao Maschio”, il late talk digiunto alla terza edizione. Molte voci la indicano come nuovo volto femminile di “Estate in Diretta” e la stessa giornalista ed ex parlamentare vorrebbe dedicarsi al, senza dimenticare l’intrattenimento. Prima un commento su Ciao Maschio. “Sono molto contenta della prima puntata. Penso che il trio di maschi Carlo Conti, Lele Adani e Giovanni Esposito sia stato scoppiettante, sono tre personalità completamente diverse. Questo mio ingresso in un club di soli uomini, che è il mio studio, lo trovo un fatto nuovo ed entusiasmante per il racconto che stiamo facendo dell’universo maschile”. Così una raggianteDeraggiunta da RadioCorriereTv, dove non dimentica che ...