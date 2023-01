Numeri da favola per una Vero Volley Monza lanciatissima

(Di lunedì 23 gennaio 2023) LaMonza si gode il lunedì di riposo e la classifica dopo la vittoria casalinga di sabato firmata in quattro set sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza. Con l’ottavo successo in SuperLega Credem Banca 22/23, il quarto consecutivo, la formazione di Massimo Eccheli sale al sesto posto in graduatoria e scavalca Cisterna e Milano, riducendo a sole cinque lunghezze il disavanzo dalla seconda in classifica Trento, prossima avversaria domenica 29 gennaio, alle ore 18.00 in Trentino. La classifica è sempre più corta, con otto squadre (dalle seconde Trento e Modena alla nonana) in soli sette punti, e Monza sta gradualmente migliorando la sua posizione dopo sedici giornate, eguagliando il sesto posto delle stagioni 2016/17 (25 punti) e 2018/19 (26 punti) e inseguendo il quinto del 2020/21 (26 punti). Con le vittorie migliorano anche ...

