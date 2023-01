Norvegia | arrestato disertore del gruppo Wagner che chiedeva asilo “Forse andrà in carcere”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Aveva attraversato il confine russo-norvegese nell’estremo nord nella notte tra il 12 e il 13 gennaio per chiederedopo avere disertato, perché non voleva tornare a combattere in Ucraina, arruolato tra i mercenari del. Ma ora Andrey Medvedev, 26 anni, è statoindalle guardie di frontiera, “ai sensi della legge sull’immigrazione e si sta valutando se debba essere recluso”. L’ex capo, che si è detto pronto a “parlare della sua esperienza alle persone che indagano sui crimini di guerra”, è ora sotto la custodia della polizia perché sospettato di essere entrato illegalmente nel Paese scandinavo. Il quotidiano norvegese VG ha detto che la detenzione non è una punizione, ma una misura di sicurezza. “Il rischio che venga espulso? È zero”, ha ...

