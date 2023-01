Norvegia | arrestato disertore del gruppo Wagner che chiedeva asilo ' Forse andrà in carcere'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il quotidiano norvegese VG ha detto che la detenzione non è una punizione, ma una misura di ... La precisazione del legale giunge dopo che ilche si batte per i diritti dei detenuti Gulagu.net ...

Corriere della Sera

Ma ora Andrey Medvedev , 26 anni, è statoindalle guardie di frontiera, 'ai sensi della legge sull'immigrazione e si sta valutando se debba essere recluso'. L'ex militare, che si ...Andrey Medvedev, l'ex comandante del gruppo Wagner, l'agenzia di mercenari affiliata al governo russo che partecipa anche alla guerra in Ucraina, è statoin, dove aveva chiesto asilo. L'uomo, che ha 26 anni, aveva deciso di disertare dopo ... Arrestato l’ex comandante della Wagner che aveva chiesto asilo in Norvegia "Ho paura. Non voglio tornare in Norvegia". Andrey Medvedev, l’ex comandante di un gruppo di mercenari della Wagner fuggito in ...Andrei Medvedev, ex paramilitare del gruppo Wagner è stato arrestato dalla polizia del paese scandinavo dopo aver chiesto asilo politico ...