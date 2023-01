Nordio ‘Paperone’ dei ministri | dichiara 232mila euro nel 2021

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ Carloildel governo Meloni. Al centro delle polemiche in questi giorni per la riforma della giustizia e l’uso delle intercettazioni telefoniche, il Guardasigilli, eletto deputato nelle fila di Fratelli d’Italia, è protagonista anche della classifica (ancora parziale) dellezioni dei membri del Cdm pubblicate di recente sul sito di palazzo Chigi, nella sezione trasparenza. Il titolare della Giustizia, infatti, è quello più ricco con un imponibile (per l’anno) di438. A tallonarlo ci sono il medico Giuseppe Valditara, indicato dal Carroccio alla guida dell’Istruzione, con 210mila 411, e l’ex direttore del tg2 ora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano (204mila 780). A ruota ...

E' Carloil '' del governo Meloni. Al centro delle polemiche in questi giorni per la riforma della giustizia e l'uso delle intercettazioni telefoniche, il Guardasigilli, eletto deputato nelle ...In base ai dati noti, il deputato '' è l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti , che un ... Mancano Raffaele Fitto , ministro per gli Affari Europei e per il Sud, e Carlo, al vertice ...