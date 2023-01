Non vi sentite un po’ ridicoli a trascinare il Napoli in questa storia delle plusvalenze?

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ilvittima di un sistema marcio: stanno cercando di incolpare il club azzurro per le azioni della Juventus. Il calcio italiano è una fonte di passione e di orgoglio per molti tifosi, ma negli ultimi tempi, ci sono state alcune questioni che hanno messo in luce alcune criticità del sistema. Una di queste è l’affare, che ha visto ilessere trascinato in unache non gli appartiene. In questo articolo, esploreremo la verità dietrovicenda e come i media nazionali stanno trattando ile la Juventus in questo delicato momento per il calcio italiano. I media nazionali spesso tendono a difendere i club più blasonati, come la Juventus, e a presentarli come vittime di una giustizia sommaria e di una sentenza ingiusta. Basta ...