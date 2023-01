Non funziona Libero Mail dalla mezzanotte del 23 gennaio | problemi oggi

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sembra trovare conferme, come del resto ho avuto modo di constatare pochi minuti fa in prima persona, la notizia secondo cui nondel 23. Insomma, sono previsti, anche se la speranza visto l’orario è che si tratti di una semplice manutenzione dei server, con la possibilità di utilizzare il servizio in questione senza troppi patemi a partire da lunedì mattina. Quando, in buona sostanza, tanti italiani proveranno ad accedere alla piattaforma soprattutto per ragioni di lavoro. Confermato che nondel 23: iiniziati in tarda ...