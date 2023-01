Non esiste un documento del Governo britannico che neghi l’isolamento del nuovo Coronavirus

Leggi su open.online

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La teoria del complotto delmai esistito continua a circolare su Facebook. Come accade spesso si tratta di narrazioni che provengono da canali esteri. Stavolta a rivelare questa “sconvolgente verità” sarebbe «unufficiale del Ministero della Salute». Vediamo di cosa si tratta realmente. Per chi ha fretta: Non è stata trovata alcuna fonte in cui il Ministero della salutenegadi SARS-CoV-2. È del tutto impossibile ignorare che ilvenga isolato continuamente nel Mondo. Analisi Nelle pagine italiane potreste incappare nelle condivisioni di un filmato accompagnato dal seguente testo: Unufficiale del Ministero della Salute ...