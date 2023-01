“Non ci parlavamo” | il doloroso passato di Salvo Sottile | Un conflitto in famiglia

Leggi su newstv

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Si cela unturbolento e anchedietro al successo di. Le sue parole non lasciano dubbi: è stato difficile Conduttore e giornalista ormai affermato in TV,nasce in unagià avviata in quel mondo. Suo padre Giuseppe, infatti, è giornalista: sebbene da giovane non volesse seguirne le orme, l’innata predisposizione per le notizie lo porta, a soli 16 anni, a collaborare con un quotidiano catanese., un’adolescenza difficile (newstv.it)A notarlo per la prima volta è Enrico Mentana nel 1992, grazie al quale approda in Fininvest con la mansione di “informatore” dalla Sicilia e, successivamente, come corrispondente da Palermo per il Tg5. Se la sua carriera è stata lunga e ...