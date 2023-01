(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sarà anche non in forma, Novak Djokovic, con quel fastidio alla gamba sinistra che dice di tormentarlo e non poco, ma intanto il nove volte vincitore degli Australian Open va dritto come un treno ...

La Gazzetta dello Sport

Per(che ha perso un solo set fino ad ora) la sfida contro Rublev, che deciderà probabilmente il finalista di questa parte del tabellone. Bene, benissimo, Tommy Paul: il venticinquenne del New ...I sinnici non si arrendono e Lomasto, salva sulla linea,prima che arrivi(42'). Ma, al 45', sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, colpo di testa di Di Ronza che fa 3 - 4. Nel ... Nole spazza via De Minaur in tre set: ai quarti sfida con il maratoneta Rublev Novak Djokovic (ATP 5) non ha fatto sconti all'ultimo australiano presente allo Slam di casa. Il serbo ha spazzato via in tre set Alex de Minaur (24) con un nettissimo 6-2 6-1 6-2 in 2h06'. Il match è ...