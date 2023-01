No! Questo video non dimostra la formazione di coaguli di sangue in un atleta di 40 anni vaccinato

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Circola in diverse condivisioni Facebook un breve filmato in cui si vedrebbe un cardiochirurgo che «scoprediin undi 40completamente». Come al solito chi diffondegenere di clip non riporta alcuna fonte. Insomma, gli utenti devono fidarsi dei propri preconcetti No vax alimentati dalle immagini truculente, dove un presunto medico tira fuori da una sacca una striscia di quel che sembra delcoagulato. Vediamo di cosa si tratta realmente, ricordando che i vaccini contro il nuovo Coronavirus continuano a essere sicuri ed efficaci. Per chi ha fretta: Chi diffonde il filmato in oggetto non presenta fonti a supporto. La clip è stata condivisa originariamente nel tweet di un utente poi sospeso dal Twitter. Quel che ...

Open

Chi arrivava prima si faceva la doccia, gli altriperché a un certo punto non c'era più acqua e ... almeno perc'è il sistema sanitario') e per una pericardite non ancora risolta. Il problema ...Una dichiarazione d'intenti insenso è la scelta, che sarebbe sorprendente per qualsiasi ... 2 , o quello di Hai Capito Odi Ron, che a sua volta riprendeva il classico I Can't Go For That di ... No! Questo video non dimostra la formazione di coaguli di sangue in ... Capacità di attenzione a zero, depressione e solitudine. Ecco cos'è un post parto e perché una neo-mamma non va lasciata sola.La Germania si ritroverà isolata a livello internazionale se non acconsentirà a fornire i tank Leopard 2 all'Ucraina. A dichiararlo è stato il viceministro degli Esteri polacco, Arkadiusz Mularczyk.