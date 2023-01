(Di lunedì 23 gennaio 2023) Uno splendido, che ringraziamo, qualche giorno fa ha depositato al tribunale diuna sentenza piuttosto gustosa. Una sentenza che riguarda questo giornale, sì, ma che riguarda più in ge... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

Se tale sarcasmo vuoleil vizio della politica di prendersi i meriti di certi successi, ..., poliziotti, gente comune. Semplici innocenti caduti sotto i colpi della strategia del ...... si sollecita l'ambizione alla pubblicità e alla visibilità degli interessati (e ... a macchia di leopardo, creato potere e consenso che è difficile intaccare e perigliososenza ... No, criticare i magistrati non è un reato. C’è un giudice a Roma Una storia e una sentenza che riguardano il Foglio e più in generale un aspetto dello stato di diritto: le sentenze si possono commentare e la critica si può esprimere “anche in forma di aperto dissen ...